سلسلة لقاءات لميقاتي بالتزامن مع مشاركته في "مؤتمر ميونيخ للامن"

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طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائه وزير خارجية مصر سامح شكري بالتزامن مع مشاركته في "مؤتمر ميونيخ للامن"، نقل تحياته الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكره على اهتمام مصر الدائم بلبنان والمساعدات الاخيرة التي ارسلتها مصر للبنان.واجتمع ميقاتي مع وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان، في حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.وأشار عبد اللهيان الى أنه دعا كل الدول لدعم استقرار لبنان وأمنه دون تدخل أي دولة في سياساته الداخلية، مشددا على أن طهران تؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران ولبنان في المجالات السياسية والاقتصادية.وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا مع وزير الدولة الألماني لشؤون التعاون الدولي نيلز أنين، في حضور سفير لبنان في المانيا مصطفى اديب، وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود المانيا لدعم لبنان ومؤازرته في المحافل الدولية كافة.كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد من الكونغرس الأميركي، ضم كلا من السيناتور كريس مورفي والسيناتور السيدة جين شاهين والسيناتور كريس فان هولن.وعقد اجتماعا مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.وجرى في الاجتماع مناقشة العلاقات بين لبنان وإقليم كردستان والتأكيد على ضرورة تعزيزها وتطويرها.كما تطرق البحث الى التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة والجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.والتقى الرئيس ميقاتي الرئيس السابق للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني والمرشح لمنصب المستشار وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني أرمين لاشيت.