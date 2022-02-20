رابطة أساتذة الثانوي الرسمي وزعت المهام بين أعضائها

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LBCI News Lebanon

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي المنتخبة بتاريخ 30/1/2022، اجتماعها الأول لتوزيع المهام بين أعضائها، وفقا للمادة 23 من النظام الداخلي.



وجاءت النتيجة على الشكل التالي: ملوك محمد ديب محرز رئيسا، حيدر علي اسماعيل نائبا للرئيس، فؤاد عبد حيدر ابراهيم أمينا للسر، عصمت شفيق ضو أمين اللجنة المالية، زين العابدين علي الجمال أمين لجنة العلاقات العامة الداخلية، ناجي يوسف ياسين أمين اللجنة الإعلامية، غسان نجيب ابي فاضل أمين اللجنة الثقافية، فراس خالد العس أمين اللجنة التربوية، ريشار سايد ابو محرز أمين اللجنة الاجتماعية، أنطوان فرج بو عبد الله أمين لجنة الدراسات والقضايا القانونية، ناجح محمد الرفاعي أمين اللجنة الرياضية، غسان سليم زيدان أمين شؤون تعاونية موظفي الدولة، محمد وليد خالد الحفار أمين شؤون مجلة الرابطة والتواصل، نضال احمد عبد الله أمين شؤون العلاقات الخارجية، أحمد محمود المعربوني أمين شؤون التدريب النقابي، سحر نزار سرحان أمين شؤون بيت وصندوق المعلم، حيدر علي خليفة مستشارا والياس نظير المندلق.