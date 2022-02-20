فراس أبي يونس يعلن ترشحه عن المقعد الماروني في جبيل

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أعلن عضو "لقاء تشرين" و"جبهة المعارضة اللبنانية" المحامي فراس ابي يونس ترشحه للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في قضاء جبيل ضمن دائرة كسروان - جبيل، خلال لقاء في دارته في حبوب، شارك فيه عدد من رؤساء البلديات والمخاتير وأعضاء "الجبهة" و"اللقاء" والأصدقاء والمؤيدين.وشدد أبي يونس في كلمته على أن "نهج حزب الله الذي يسعى إلى تفتيت فكرة الدولة بمعناها السيادي والدستوري والوطني، لن يسود أمام قوة الحياة والفرح والتنوع، التي تشكل قوة هذا البلد وأهله"، مؤكدا ان "قوة الحياة هذه غير قابلة للهزيمة، رغم كل المحاولات لإنتاج سلطات وحكومات ورئاسات خاضعة لهيمنة سلاحه وخدمة مشروعه".ولفت إلى أن "السلطة الحاكمة هي نتاج تحالف جهنمي بين ميليشيا حزب الله ذات المشروع الظلامي الخطير والهدام، وبين عصابة نهبت بالكامل المال العام المتكون من أموال اللبنانيين، والتي تقاسمت في ما بينها، على مدى أعوام مقدرات هذا البلد ومواقع النفوذ فيه، بنهج زبائني وغنائمي، أدى الى تحلل المؤسسات وانعدام فعاليتها".