أخبار لبنان
20 شباط 2022 - 12:47
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شعارات حملة مخزومي الإنتخابية تنتشر في بيروت... "بيروت بدها قلب"

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Lebanon News
انتشرت في العاصمة بيروت شعارات حملة رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي وهي "بيروت بدها قلب" موقعة بإسم النائب مخزومي.
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