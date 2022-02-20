أخبار لبنان
20 شباط 2022 - 12:47
20/02/2022 12:47:56
شعارات حملة مخزومي الإنتخابية تنتشر في بيروت... "بيروت بدها قلب"
شعارات حملة مخزومي الإنتخابية تنتشر في بيروت... "بيروت بدها قلب"
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LBCI News Lebanon
انتشرت في العاصمة بيروت شعارات حملة رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي وهي "بيروت بدها قلب" موقعة بإسم النائب مخزومي.
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مخزومي يُطلق
حملته الانتخابية تحت عنوان "بيروت بدها قلب"
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