نقولا نحاس لـ"صوت الناس": نحن في مشهد "عصفورية قضائية كبرى"

نقولا نحاس لـ"صوت الناس": أي صراع ينتقل الى القضاء ينهي القضاء

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LBCI News Lebanon

رأى عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس أننا في مشهد "عصفورية قضائية كبرى"، منبّها من أن أي صراع ينتقل الى القضاء ينهي القضاء.

وأكد في حديث لبرنامج لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال" أننا لسنا أمام انهيار مالي فقط، مشيرا الى أن مشهديّة القضاء تهتزّ. وقال: "القضاء مثل امرأة قيصر وعندما يكون هناك شبهة واحدة يجب تغيير المنهج". وأضاف: "في كلّ البلاد التي يحصل فيها انهيارات يتمّ تشكيل لجان تحقيق قضائية عليا".

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واعتبر نحاس أن الهندسات المالية خطأ فادح، قائلا: "النظام انهار ولكن الانهيارعمره 30 عاما ولم تمرّ سنة واحدة من دون ان يكون لدينا عجز و35 مليار ليرة ذهبت على دعم الليرة اي نصف الفجوة".

وشدد على أن "هناك أصولا قضائية يجب أن تحترم والمرتكب يجب أن يحاكم ولكن وفق الاصول اذ انه لم يتبق لنا الا القضاء".

من جهة اخرى، قال نحاس انه متأكد من أن الاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد الدولي سيحصل قبل الانتخابات النيابية.

ولفت الى أن الموازنة تعبّر عن قدرة الدولة على الوقوف على رجليها من الان الى نهاية السنة وهي لا تعبّر عن الاصلاحات، موضحا ان الموازنة التي صدرت، اطلع عليها صندوق النقد وساهم في افكار اخذت في عين الاعتبار.