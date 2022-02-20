مكتب وزير الاتصالات: القرم حريص على شؤون الموظفين كما حرصه على القطاع

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أوضح المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم، أنه بناءً على كتاب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع، الذي طلب من الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تحديد حضور الموظفين بنسبة لا تقل عن ٦٦% من العدد الاجمالي للموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار التدابير والاجراءات اللازمة للوقاية من تفشي الوباء،أ- أصدر وزير الاتصالات بتاريخ ٣ كانون الثاني ٢٠٢٢ (منذ شهر ونصف)، التعميم ١/١ الذي جاء فيه: "بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع رقم ١/١٢٢٨... (مرفق ربطا نسخة عنه)، يطلب الى كافة المديريات والمصالح والهيئات في وزارة الاتصالات وشركات الخليوي تحديد حضور الموظفين مداورة بين ٤ ايام في اول اسبوع و٣ ايام في الاسبوع الذي يليه (او العكس) وهكذا دواليك."ب- أصدر المدير العام لهيئة "اوجيرو" عماد كريدية بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٢، تعميما يطلب اعادة تفعيل ترميز البصمة واعتماد جداول للعمل من المنزل.وأكد المكتب الاعلامي ان الوزير القرم منذ تسلّمه مهامه يضع نصب عينيه ليس فقط تأمين استمرارية قطاع الاتصالات بل تطويره وتنميته وهذا الامر لا يمكن ان يحصل الا من خلال المحافظة على الموظفين وحقوقهم وراحتهم لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي نمرّ بها.وشدد المكتب على ان الوزير القرم حريص كل الحرص على شؤون الموظفين كما حرصه على القطاع ومتعاون لأبعد حدود ومستعدٌّ لأي مساعدة ممكنة في سبيل تجاوز الصعوبات، وتذليل العقبات مهما كان حجمها.