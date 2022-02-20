نقولا صحناوي لـ"صوت الناس": اذا كان القضاء غير قادر على الوصول الى نتيجة فهذا يعني ان البلد ينتهي

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اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب نقولا صحناوي أنه اذا كان القضاء غير قادر على الوصول الى نتيجة فهذا يعني ان البلد ينتهي.ورأى في حديدث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال" أن "الانتظام العام يحتاج ان تتبع السلطات المالية توجهات السلطة السياسية المنتخبة من الشعب وهذا ما لا يحصل في لبنان فالمصرف المركزي عليه ان يكشف ارقامه وعليه ان يلتزم بقرارات السلطة السياسية".ولفت الى أن تفويض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مفاوضة صندوق النقد الدولي يعود الى انه لا يزال على كرسيه ولم يتم اتخاذ قرار بعد بتغيير الحاكم.ودعا صحناوي الى كشف السرية المصرفية عن كل من مارس العمل السياسي او الشأن العام في لبنان عبر اقرار قانون وكشف من حوّل امواله الى الخارج "وعندما يحصل الكشف يمكن فصل القمحة عن الشعيرة".وقال عضو تكتل لبنان القوي: "القاضية غادة عون شريفة وشجاعة وأجد ان لا مصلحة عليا اعلى من 69 مليار دولار فجوة ذهبت من حساب اللبنانيين".