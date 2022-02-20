هاني صليبا لـ"صوت الناس": "الكتائب" تتفاوض مع رموز السلطة الفاسدة وهذا امر غير مطمئن

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شدد المرشح عن المقعد الارثوذكسي في المتن الشمالي هاني صليبا على أن المنظومة الحالية غير قادرة على الاتفاق على أي خطة اقتصادية لانقاذ البلد، مشيرا الى انه كان يجب اقرار الخطة في بداية الأزمة.واعتبر صليبا في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال" أن المنظومة السياسية لم تركّز يوما على بناء الاقتصاد ووضع رؤية اقتصادية.وفي موضوع الإنتخابات النيابية، قال: "المعركة في المتن بالنسبة لي هي ان يزداد عدد المقاعد للمحور الذي هو بوجه المحور الايراني - السوري".وأضاف: "يجب ان نبني تحالفات في البرلمان لنحرّر لبنان من السيطرة الايرانية ولكن الى جانب الهيمنة الخارجية هناك أزمة داخلية في البلد الذي يتعطّل بشكل دائم، والسلاح ليس بيد الجيش".ولفت الى أن مشكلة سلاح حزب الله مشكلة يجب ان تتم معالجتها ولكنها ليست المشكلة الوحيدة في لبنان، معتبرا أنه يجب الإتفاق على كيفية تطوير النظام السياسي في لبنان بأسرع وقت ممكن.من جهة أخرى، رأى المرشح هاني صليبا أن حزب الكتائب يتفاوض مع رموز السلطة الفاسدة "وهذا أمر غير مطمئن". وسأل: "الاسماء المطروحة في المتن لمرشحي حزب الكتائب من تغيّر فيها؟"، قائلا: "لو كان الحزب يعمل من اجل التغيير لكان اخذ حصّة من لائحة وفتح الباب امام التغييريين في المقاعد الاخرى".