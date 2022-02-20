نقابة المصورين أطلقت مهرجان الصورة الصحافية ومسابقة الشهيدين سمرجيان ودهيني

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أطلقت نقابة المصورين مهرجان الصورة الصحافية من خلال مسابقة الشهيدين جورج سمرجيان وخليل دهيني للصورة الصحافية بنسختها الاولى للعام 2022 وتشمل لبنان والعالم العربي، على ان تشمل نسختها الثانية كل العالم. وستعلن النقابة لاحقا كل التفاصيل المتعلقة بالجائزة، التي يعلن عنها بمناسبة "الذكرى الثانية والثلاثين لاطلاق يوم المصور الشهيد ولتكريم شهداء الصورة كي تبقى ذكراهم نبراسا للاجيال وتكريما لدورهم ووفاء لتضحياتهم. وقد تم اختيار يوم 22 شباط لتكريمهم ولكي يكون يوما للمصور الصحافي".وقالت النقابة في بيان: "قدمت نقابتنا عشرات الشهداء أثناء الحرب وخلال العدوان الاسرائيلي على وطننا، وشهداؤنا بحثوا عن صورة دفعوا حياتهم ثمنا لها. بعدما وثقوا بشاعة الحرب، شهداؤنا عرفوا في قلوبهم ان صورة في صحيفة أو على الشاشة قد تكون الاخيرة. لكنهم استمروا بواجبهم المهني ولم يخافوا".وذكر البيان أسماء شهداء الصورة: الياس الجوهري، ديب سليم حمدان، توفيق غزاوي، عبد الرحمن الحلبي، بهيج متني، مصطفى مزنر، سعيد فوي فران، بيار شباط، هاني طه، هاني جوهرية، هاني جردي، ادغار جميل، عبد الرزاق السيد، حبيب ضيا، عدنان كركي، خليل الدهيني، جورج سمرجيان، بهجت دكروب، احمد حيدر احمد، ليال نجيب، عساف ابو رحال، علي شعبان وكل شهداء الاعلام.