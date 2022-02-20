رازي الحاج لـ"صوت الناس": معركتنا استعادة الدولة المخطوفة واستعادة انتظام الدولة

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أوضح المرشح للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في المتن الشمالي رازي الحاج أنه "بعد الحرب ذهبنا الى نموذج خصص الامن لفريق والاقتصاد لفريق آخر والسياسة لفريق آخر"، مؤكدا أن هذا لا يمكن ان ينجح.وقال في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال": "معركتنا معركة استعادة الدولة المخطوفة من جهة واستعادة انتظام الدولة من جهة اخرى"، مشيرا الى انه يجب وضع السياسة بخدمة الاقتصاد. وقال: "المتنيون يعرفونني جيدا وانا ملتزم بوطني وتجربتي كانت فاعلة واتمنى في المجلس النيابي ان تكون اكثر فاعلية بعد".واعتبر الحاج أن لدينا مشكلة في التشريع والتخصص في مجلس النواب.على صعيد آخر، اعتبر المرشح رازي الحاج أن أي خطة للتعافي الاقتصادي لا تكون مبنية على اعادة اطلاق الاقتصاد لا تعالج الازمة، موضحا أن توزيع الخسائر شق مهمّ لكن الشق الاساسي هو كيفية اطلاق الاقتصاد.وأكد أن خطة التعافي يجب ان تقوم ايضا على خطة مالية توحي بالجدية بالاصلاح بداية من التحوّل الرقمي وصولا الى خطّة استثمارية. كما أوضح أن "خطة التعافي يجب ان تقوم على خطّة نقدية من خلال اتفاق صندوق النقد الدولي ونظام مصرفي طبيعي يكون فيها شراكات مصرفية عالمية لاعادة الثقة للمصارف".