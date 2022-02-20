المحامي لؤي غندور لـ"صوت الناس": لا يمكن الوصول الى نتيجة في القضاء اللبناني

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طالب المحامي لؤي غندور بملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لدى محكمة دولية.وقال في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال": "ان كانت عملية رياض سلامة ستتمّ وتستتبع على الجميع فأهلا وسهلا اما اذا كان ذلك بالونا انتخابيا يستغله التيار الوطني الحر انتخابيا فذلك يطرح علامات استفهام لا سيما في ظلّ وجود مخالفات من القاضية غادة عون تحصل".وكشف ان بعض الشركات الشريكة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اخذت قروضا من بنك عودة ليشتري بها ميقاتي اسهما في عودة. وقال: "ميقاتي يغطي سلامة لأنه ساعده في ذلك عبر اصدارات معينة".واشار الى ان "رياض سلامة غطى النفقات التشغيلية لسيدروس بنك وهناك كتاب شكر من مدير المصرف لسلامة يثبت ذلك عبر عملية بيع وشراء سندات".ورأى ان كل فريق في لبنان يعيّن قضاته ولا يمكن الوصول الى نتيجة في القضاء اللبناني.