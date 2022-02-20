غادة عون لـ"صوت الناس": لا احد يمكنه ان يكفّ يدي!

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أوضحت القاضية غادة عون أنها ليست المرة الأولى التي تدعي فيها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.وقالت لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال": "ادعيت عليه منذ عامين بموضوع الدولار المدعوم، ثم ادعيت عليه في ملف ميشال مكتف بالتدخل في السماح بتحويل مليارات الدولارات الى الخارج خصوصا في فترة الانهيار الاقتصادي".وردّت على حديث المحامي لؤي غندور للبرنامج بالقول: "ملف القروض السكنية الذي ادعيت فيه على شقيق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وابنه هو الان لدى قاضي التحقيق شربل ابو سمرا ويجب سؤاله عنه. اما ملف مكتف فهو ايضا عند قاضي التحقيق نقولا منصور لكن ليست غلطتي اذا كانت اصول المحاكمات تسمح باطالة امد المحاكمة بالدفوع وطلبات الرد. لكن الحقيقة ان هناك ٥ مليارات دولار جرى تهريبها من قبل مكتف والـ sgbl في فترة الانهيار الاقتصادي".وقالت: "انا يدي ليست مكفوفة. لا احد يمكنه ان يكف يدي".