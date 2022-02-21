اهالي الطلاب في الخارج قطعوا الطريق عند تقاطع تلة الخياط - كورنيش المزرعة (فيديو)

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LBCI News Lebanon

تجمع عدد من اهالي الطلاب في الجامعات في بلاد الاغتراب بدعوة من الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب، عند التاسعة صباحا، عند تقاطع الاونيسكو في وقفة احتجاجية على عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الدولار الطالبي واعادته الى مجلس النواب، وقد قطعوا الطريق عند تقاطع تلة الخياط - كورنيش المزرعة، مطالبين المجلس بـ "إعادة إقرار القانون بصيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية وإنفاذه".

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وقد سعى الأهالي الى الدخول الى محيط قصر اليونيسكو حيث تعقد جلسة مجلس النواب، وقد نجحوا بالوصول الى البوابة لكن القوى الأمنية أوقفتهم.