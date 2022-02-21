لقاء سيدة الجبل: لبنان الشعبي والأهلي لا يرى حاجة في استمرار إمتلاك حزب الله السلاح

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عقد "لقاء سيدة الجبل" إجتماعه الدوري إلكترونيًا وسأل: "هل شارك دولة الرئيس بري في أعمال مؤتمر البرلمانيين العرب بوصفه رئيسًا لمجلس النواب اللبناني، أم بوصفه سفيرًا لفكرة الدفاع عن حزب الله وسلاحه لدى دوائر التشاور والقرار العربي؟"وقال: "لقد دافع دولته عن حق حزب الله في امتلاك السلاح معلنًا رفضه تطبيق قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارين 1559 و1701 بحجة إحتلال مزارع شبعا، مناقضًا الموقف الرسمي اللبناني المعلن والتزام لبنان التاريخي بالشرعية الدولية."وأكد اللقاء "للأخوة العرب وللبرلمانيين بالتحديد، أن لبنان الشعبي والأهلي لا يرى حاجة في استمرار امتلاك حزب الله السلاح خاصة أن مزارع شبعا تابعة للقرار 242 ولإعلان بشار الأسد عن هويتها السورية، وهو لم يتجاوب لحينه مع طلب السلطات اللبنانية تحديد هوية مزارع شبعا رسميًا للأمم المتحدة."وأشار إلى أن "لبنان الشعبي والأهلي يرى في سلاح حزب الله تهديدًا له وللديمقراطية اللبنانية ولمصلحته الوطنية أولًا ولعلاقته مع الأخوة العرب ثانيًا الذين ينظرون إليه بعين القلق بعد أن ثبتت مشاركته في زعزعة أمن المجتمعات العربية في الخليج ومصر."ولفت إلى أنه "يتأكد يومًا بعد يوم أن الإنتخابات النيابية القادمة تأتي في سياق المفاوضات الإيرانية الأميركية في فيينا التي قد تؤمن أرجحية نفوذ لإيران في العراق وسوريا ولبنان مقابل أمن إسرائيل، كما يتبين في تسهيل قبول ترسيم الحدود البحرية وإيصال الغاز الإسرائيلي عبر مصر إلى لبنان، بموافقة حزب الله الضمنية."وطالب اللقاء القوى المتمثلة في مجلس النواب والتي تتقدم إلى الإنتخابات القادمة بأوهام تغييرية:1-التمايز الصريح (اليوم جلسة نيابية) عن كلام دولة الرئيس بري في مصر وتأكيد المطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 1559 و1701.2-العمل على توحيد اللبنانيين حول عنوان رفع الإحتلال الإيراني لأن الإنتخابات في ظل الإحتلال لا تعكس تطلعات اللبنانيين وصورة لبنان الحقيقية.