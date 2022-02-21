إقرار قانون المنافسة بمادة وحيدة... بري: لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية

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أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة في مستهل مناقشة قانون المنافسة أن "لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية والمادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية".وأكد بري أن "الاقتراح لا يستهدف أناسا من دون آخرين، اما الواقع فان عدد الوكالات الحصرية المسجل فهو 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم. هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد. إن العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية الا بلدين لبنان ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة ايام، وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما ان مجلسكم الكريم قد أبرم اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية".إشارة إلى أنه تم اقرار اقتراح قانون المنافسة بمادة وحيدة.