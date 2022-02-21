لقاء بين المدير العام لمصرف الإسكان ورئيس مجلس الإنماء والإعمار... ماذا في تفاصيل اللقاء؟

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أعلن المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أنه التقى رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل عدنان الجسر وذلك لمتابعة تنفيذ القرض الممنوح من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كون الرئيس الجسر هو من وقّع اتفاقية القرض عام 2019 ممثلاً الدولة اللبنانية، كما أن مجلس الإنماء والإعمار يُتابع تَنفيذ هذه الاتفاقية بالتنسيق مع مصرف لبنان ومصرف الإسكان.وقال حبيب: "أَعلَمَنا الجسر أنه أَرسَلَ منذ أربعة أشهر تقريباً كل المستندات المطلوبة من قبل الصندوق العربي لاستِكمال الملف، ولم يتلق أي جواب حتى الآن.، وبِناءً على ذلك، سنتابع هذا الموضوع مع الجسر ونتواصل وإياه مع الصندوق العربي من أجل تحريك هذا الملف في أسرع وقت خصوصاً وان هذا القرض هو بفائدة ثابتة 2% على مدى ثلاثون عاما".وأكد أننا "جاهزون فور استلام هذا القرض، للبدء بِمنح القروض السكنيّة لذَوي الدخل المَحدود والمتوسّط، كما ورد في نصّ اتفاقية القرض"، مشيراً الى أن "الرئيس الجسر هو محافظ في الصندوق العربي للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي، وقد سبق ووقّع مع الصندوق قروضاً مالية عدّة، وتمّ تَنفيذُها على أَكمل وجِه".وشكر حبيب رئيس الكويت الأمير الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصبّاح، ودولة الكويت، ومجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعلى رأسِهَ مديرِه العام بدر محمد السعد لِدَعمِهِم الدائم والمُتواصِل للمشاريع الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان ولا سيما المشاريع الإسكانية.