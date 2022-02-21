لقاءٌ بين بهاء الحريري والبطريرك الراعي… وهذا ما تم بحثه

الإعلان

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، في مقر اقامته في المعهد الماروني في روما، رجل الاعمال بهاء رفيق الحريري وكان عرض للاوضاع في لبنان خصوصا في ظل التدهور الحاصل وغياب الحلول الفعلية واتساع الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وكان تأكيد على ضرورة صون الدستور اللبناني والاحتكام اليه في الحياة السياسية والوطنية، وبالتالي تطبيق اتفاق الطائف نصا وروحا، واجراء الانتخابات النيابية في موعدها بشكل ديمقراطي وحر.كما كان توافق على وجوب احترام الشرعية الدولية وتطبيق القرارات الصادرة عن الامم المتحدة فضلا عن تعزيز علاقات لبنان بكافة الدول الصديقة ولاسيما العربية منها وهو عضو مؤسس في جامعة الدول العربية الى جانب الحرص على حسن العلاقة بدول الخليج التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه.وتطرق البحث الى اهمية اعلان حياد لبنان الذي هو من طبيعة كيانه وهويته وقيام شراكة حقيقية اسلامية-مسيحية تعيد لبنان الى دوره الريادي في الحوار والاخوة والانفتاح.