بوحبيب لـ "عشرين 30": لبنان لن يتنازل عن حقوقه... ولا نريد حرباً أهلية

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شدد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على أن ما من أمر رسمي حتى الآن في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مضيفا أن لبنان لن يتنازل عن حقوقه باتباع الخط 23، لافتاً الى أن ما من ارتباط بين ملف ترسيم الحدود وخطة الكهرباء.أما بالنسبة للانتخابات النيابيةاللبنانية التي ستجرى في الخارج، قال لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI : "جهوزيتنا للانتخابات 7 على 10 ، والكلفة مرتفعة، واتمنى ان يحصل فرز اصوات المغتربين بالخارج من دون كلفة نقل الصناديق الى لبنان".وفي سياق آخر، واشار بو حبيب الى أنه من غير الوارد ان نلغي حزب الله فلبنان لا يريد حرباً أهلية، كما قال.ولفت الى أن الكويت هي من تقرر ان كانت ستنشر الرد اللبناني على الورقة ام لا، موضحاً انه لم يُطلع حزب الله عليها، وقال: "الكويتيون أبدوا راحتهم للرد اللبناني على الورقة والرد كان شاملاً وقارب كل النقاط".وأوضح أن دول الخليج غير مرتاحة مع لبنان كما في السابق ولكن لا عداوة.