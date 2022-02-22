أبو شقرا لـ"الوكالة الوطنية": لا ازمة بنزين في المدى المنظور

الإعلان

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان لا ازمة بنزين في المدى المنظور"، مشيرا الى ان "بعض الشركات المستوردة للنفط لديها كميات من مادة البنزين وتسلمها الى المحطات وهناك بعض الشركات التي تنتظر تخليص المعاملات القانونية للبواخر الموجودة في عرض البحر حتى تتمكن من التفريغ".وبالنسبة الى ارتفاع اسعار البنزين والمازوت اليوم، لفت ابو شقرا في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" الى ان "السبب يعود الى ارتفاع سعر النفط عالميا بسبب الازمة بين اوكرانيا وروسيا"، مشيراً الى انه "يتم احتساب سعر المازوت على الدولار 100%"، واستغرب الشح الحاصل في مادة المازوت بسبب عدم استيراد المنشآت التابعة للدولة، كميات من المازوت تكفي حاجة السوق، وخصوصا ان الطلب على هذه المادة يتزايد في هذه الفترة بسبب برودة الطقس والانقطاع الشبه المتواصل للتيار الكهربائي، ما يستدعي استخدام المولدات التي تستهلك مادة المازوت بشكل كبير".وتمنى أن "تتوافر هذا المادة بشكل مستمر لراحةالمواطن واصحاب المحطات والموزعين على حد سواء".