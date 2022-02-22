"خرقٌ" في المشهد الانتخابي… فهل ينجح فرعون في مهمّته الصعبة؟ (أخبار اليوم)

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ذكرت وكالة "" أن "المشهد الانتخابي لا يزال في دائرة بيروت الأولى على حاله. الخرق الوحيد الذي تحقّق في الأيّام الأخيرة كان ما سُرّب عن عزم الوزير السابق ميشال فرعون تشكيل لائحة".وأشارت المعلومات الى أنّ فرعون يضع أولويّةً لديه إعادة إحياء فريق ١٤ آذار في منطقة ذات رمزيّة كبيرة، وهي مهمّة صعبة جدّاً في ظلّ الخلاف الكبير المستجدّ بين القوات اللبنانيّة وتيّار المستقبل، الى جانب التباعد المستمرّ بين الكتائب اللبنانيّة و"القوات".وبحسب الوكالة، ينطلق فرعون من قوّةٍ مستمدّة من محافظته على علاقة جيّدة بهذه المكونات كلّها، فهو على علاقة جيّدة مع الرئيس سعد الحريري وقد التقاه بعيداً عن الإعلام الأسبوع الماضي، كما تربطه علاقة مماثلة برئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع الذي عرض عليه التحالف الانتخابي، وهو أيضاً على علاقة جيّدة بالنائب المستقيل نديم الجميّل الذي زاره منذ أسابيع ويتواصلان معاً. كذلك، يلتقي فرعون بسلوكه السياسي وعلاقاته الشخصيّة مع توجهات المجتمع المدني وشعاراته.