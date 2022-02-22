أخبار لبنان
22 شباط 2022 - 04:55
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ميقاتي إلتقى وزيري الدفاع والإتصالات... القرم: مرسوم تعرفة أوجيرو شبه جاهز

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ميقاتي إلتقى وزيري الدفاع والإتصالات... القرم: مرسوم تعرفة أوجيرو شبه جاهز
Lebanon News
إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع العميد الركن موريس سليم في السرايا الحكومية صباح اليوم، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وشؤون الوزارة.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الإتصالات جوني القرم الذي قال إثر اللقاء: "بحثنا في تفعيل القانون رقم 2002/431 للإتصالات وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للإتصالات ومجلس إدارة "ليبان تليكوم"، وأعمل مع جميع المعنيين لإنجاز هذين الأمرين، والجو إيجابي".
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وعن رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الوزارة، أشار إلى أن "مرسوم تعرفة أوجيرو أصبح شبه جاهز، وسينظر فيه مجلس شورى الدولة، وعندما تأتي الموافقة عليه يعرض على مجلس الوزراء. أما بالنسبة إلى شركتي ألفا وتاتش، فإن القرار سيعرض على مجلس الوزراء في أقرب فرصة".
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