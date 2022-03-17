أخبار لبنان
17 آذار 2022 - 09:53
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جولة لمراقبي الاقتصاد وتشميع محلي سوبرماركت في لبعا ومصادرة مواد في ثالثة لمخالفتها نسب الأرباح

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جولة لمراقبي الاقتصاد وتشميع محلي سوبرماركت في لبعا ومصادرة مواد في ثالثة لمخالفتها نسب الأرباح
Lebanon News
جال مراقبو مكتب الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي بالتعاون مع فريق من الأمن العام جنوبا في عدد من السوبرماركت في بلدات لبعا، عين المير وكفرجرة، في إطار ملاحقتهم المستمرة لمنع التجار من التلاعب بالاسعار من جهة وتأمين استمرارية المواطن بتلبية حاجاته الغذائية.
 
واسفرت جولة المراقبين في لبعا عن تسطير محضري ضبط بحق سوبرماركت عدد 2 لعدم اعلانهما الاسعار على سلع ومواد معروضة للزبائن، وتم تحرير محضر اخر في حق سوبرماركت في عين المير لمخالفته بيع مادتي الزيت والطحين ضمن نسب الأرباح المتبعة من قبل وزارة الاقتصاد.
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وبعد اطلاع النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان على محاضر الضبط وبناء لاشارته قام فريق من الأمن العام بتشميع سوبرماركت عدد 2 في لبعا ومصادرة المواد محور المخالفة في عين المير.
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