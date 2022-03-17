وطن الانسان: أين خطط الحكومة لأمننا القومي الغذائي والصحي؟

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عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام وحضور الأعضاء، واعتبر في بيان أنّ ما يواجهه اللبنانيون من أزمات معيشيّة وماليّة وصحّية يستوجب تحرّكاً جدّياً طارئاً من قبل المسؤولين.وسأل: ألا يدرك هؤلاء أنّ الوصول إلى الانفجار الذي لا يمكن احتواء تداعياته سيقع حتماً، جرّاء التخلّف عن القيام بأبسط مسؤوليتهم في احتواء الانهيار؟ أين خطط الحكومة الموضوعة لمواجهة كلّ هذه الأزمات المهدّدة لأمننا القومي اللبناني الاجتماعيّ والغذائيّ والصحّي؟!وأكّد المجتمعون أنّ ايقاف الانهيار المالي والاقتصادي مربوط مباشرة بخطّة التعافي المطلوبة وطنيّاً ومن صندوق النقد الدولي والجهّات المانحة، وهي لم تقرّ لغاية اليوم ومن دون اجوبة واضحة من المعنيين عن مصيرها، معتبرين أنّ هذه الخطّة لو أقرّت من سنتين، لكانت وفّرت على اقتصادنا الكثير من السلبيات وعلى الناس خسارة ما يمكن أن يكون تبقّى من ودائعهم التي تتبخّر يوماً بعد يوم.وقال في بيان: تطلّع المجلس التنفيذي ناحية ارتفاع نسبة المرشّحين إلى الانتخابات النيابيّة المقبلة وهي الأعلى منذ الطائف، كدليل عافية يُؤمل أن يُترجم من خلال لوائح مكتملة لقوى التغيير على امتداد الدوائر الانتخابيّة وليس في منطقة واحدة.وشدّد على ضرورة أن يحاكي الخطاب الانتخابي تطلّعات الشعب في كيفية إخراجه من معاناته بفعاليّة وبقدرة على التنفيذ، وليس فقط من خلال وصف المشاكل وإطلاق الشعارات والاكتفاء بالمواقف السياسيّة.