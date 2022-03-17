أخبار لبنان
17 آذار 2022 - 10:29
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وزير المال بحث مع وفد سفراء منظمة مجموعة السبع في الامن العالمي وتداعيات الحرب في اوكرانيا

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وزير المال بحث مع وفد سفراء منظمة مجموعة السبع في الامن العالمي وتداعيات الحرب في اوكرانيا
Lebanon News
استقبل وزير المالية يوسف الخليل وفداً من من سفراء منظمة مجموعة السبع (G7) ضمّ كلّاً من سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، سفير ألمانيا Andreas Kindl، سفيرة كندا Chantal Chastenay، السيد Bruno Menat من السفارة الفرنسية، السيدة Roberta Di Lecce من السفارة الإيطالية وعضو المكتب السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي Hannah Severin.
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وتم البحث خلال الاجتماع في الأمن العالمي، تداعيات الحرب في أوكرانيا والشؤون والمصالح المشتركة.

كما اجتمع الوزير الخليل بالمدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الــ FAO عبد الحكيم الواعر، منسق الاتصال في مجال القدرة على مواجهة الكوارث Etienne Carem والخبير الاقتصادي الأول أحمد مختار.
وتمّ عرض سبل تعزيز الإجراءات لتحويل النظم الغذائية من أجل الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.
 
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