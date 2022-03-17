صندوق النقد: محادثات لبنان تمضي قدما وزيارة مقررة لوفد من الخبراء هذا الشهر

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اعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اليوم الخميس ان الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية في البلد، مشيرا إلى أن من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء إلى هناك هذا الشهر.وأضاف رايس "ما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية، ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان".وكشف ان المناقشات تتقدم بشكل جيد، مشيرا الى ان هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة.وقال "تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتا والتزاما".