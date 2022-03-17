أخبار لبنان
17 آذار 2022 - 11:55
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صندوق النقد: محادثات لبنان تمضي قدما وزيارة مقررة لوفد من الخبراء هذا الشهر

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Lebanon News
اعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اليوم الخميس ان الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية في البلد، مشيرا إلى أن من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء إلى هناك هذا الشهر.
 
وأضاف رايس "ما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية، ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان".
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وكشف ان المناقشات تتقدم بشكل جيد، مشيرا الى ان هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة.

وقال "تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتا والتزاما".
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