أخبار لبنان
17 آذار 2022 - 12:17
Back

بو حبيب عرض مع طراف ووفد دول مجموعة السبع تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية على لبنان

بو حبيب عرض مع طراف ووفد دول مجموعة السبع تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية على لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, الأزمة الأوكرانية - الروسية, دول مجموعة السبع, طراف,بو حبيب,بو حبيب عرض مع طراف ووفد دول مجموعة السبع تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية على لبنان
episodes
بو حبيب عرض مع طراف ووفد دول مجموعة السبع تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية على لبنان
Lebanon News
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف مع وفد دول مجموعة السبع، ضم سفراء: ألمانيا أندرياس كيندل، بريطانيا آيان كولارد وكندا شانتال شاستناي، رئيس الخدمة الاقتصادية الإقليمية في السفارة الفرنسية فرنسوا دو ريكولفي، روبرتا دي ليتشي عن السفارة الايطالية، ونائبة رئيس وفد التعاون في الاتحاد الأوروبي في لبنان أليشيا سكوارسيلا.
الإعلان
 
وتناول البحث تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية على لبنان وعلى سير العمل في المنظمات الدولية.
 
والتقى بو حبيب القائد الجديد  للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو في زيارة تعارف.
الإعلان
إقرأ أيضاً