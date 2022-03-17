بو حبيب عرض مع طراف ووفد دول مجموعة السبع تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية على لبنان

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف مع وفد دول مجموعة السبع، ضم سفراء: ألمانيا أندرياس كيندل، بريطانيا آيان كولارد وكندا شانتال شاستناي، رئيس الخدمة الاقتصادية الإقليمية في السفارة الفرنسية فرنسوا دو ريكولفي، روبرتا دي ليتشي عن السفارة الايطالية، ونائبة رئيس وفد التعاون في الاتحاد الأوروبي في لبنان أليشيا سكوارسيلا.وتناول البحث تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية على لبنان وعلى سير العمل في المنظمات الدولية.والتقى بو حبيب القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو في زيارة تعارف.