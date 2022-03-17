أخبار لبنان
17 آذار 2022 - 12:21
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إكتمال أوّل لائحة في لبنان من خلال ترشيح فدوى ناصيف كَلاب على لائحة "شمالنا"

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إكتمال أوّل لائحة في لبنان من خلال ترشيح فدوى ناصيف كَلاب على لائحة &quot;شمالنا&quot;
Lebanon News
اكتملت لائحة "شمالنا" في دائرة الشمال الثالثة التي تضم أقضية، بشري، زغرتا، الكورة والبترون.

وكان ما زال المقعد الأرثوذكسي الثالث على لائحة الإئتلاف في الكورة شاغراً بعد إجراء الانتخابات التمهيدية.

وفي هذا السياق، قرر ائتلاف "شمالنا" ضم فدوى ناصيف كَلاب إلى لائحته، فتكون بذلك قد اكتملت لائحة "شمالنا" المؤلفة من عشرة مرشحين لتكون أول لائحة تكتمل على صعيد لبنان.
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يُذكر أن فدوى ناصيف كَلاب هي مناضلة بيئية وسياسية منذ اكثر من ٤٠ سنة، ولها تجارب مهمة في مجالات التنمية، المناصرة، والبيئة، كما حضور مهم على الصعيد الكوراني خصوصاً واللبناني عموماً.
 
اليكم لائحة المرشحين:
 
- البترون:
ليال بو موسى
ربيع الشاعر
 
- بشري:
رياض طوق
قزحيا ساسين
 
- الكورة:
فدوى كَلاب
سمعان بشواتي
جهاد فرح
 
- زغرتا:
شادن الضعيف
ميشال دويهي
جيستال سمعان
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