أخبار لبنان 17 آذار 2022 - 14:11 17/03/2022 14:11:55 مجلس القضاء الأعلى: ما تعرّض له وزير العدل من تهجم هو غير مقبول وغير مبرر

مجلس القضاء الأعلى: ما تعرّض له وزير العدل من تهجم هو غير مقبول وغير مبرر

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LBCI News Lebanon

رأى مجلس القضاء الأعلى أن ما تعرّض له وزير العدل بالأمس من تهجم هو غير مقبول وغير مبرر والامر عينه لما يتعرض له أيضا رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام لدى محكمة التمييز.



ودعا مجلس القضاء الاعلى الجميع الى الترفع عن هذه الممارسات والتصرفات الخاطئة التي لا تساهم في تحقيق الاهداف المنشودة. الإعلان وجاء في البيان ما يلي:



لئن كان مصاب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، هو مصاب اللبنانيين جميعاً، ولئن كانت حرية التعبير والتجمع والتظاهر مصانة بموجب الدستور، إلا أن ممارستها يجب ان تبقى مقيدة بأحكامه وبالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، بحيث لا يصار الى التعرض للكرامات الشخصية وللحرمات، وإطلاق العبارات النابية والاهانات، حتى لا تنحرف هذه الحرية عن مسارها الصحيح. انطلاقاً مما تقدم، يرى مجلس القضاء الأعلى، أن ما تعرض له وزير العدل بالأمس، من تهجم هو غير مقبول وغير مبرر، والامر عينه لما يتعرض له أيضاً، رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لدى محكمة التمييز. كما يدعو مجلس القضاء الاعلى الجميع الى الترفع عن هذه الممارسات والتصرفات الخاطئة، التي لا تساهم في تحقيق الاهداف المنشودة.

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