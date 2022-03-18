أخبار لبنان
18 آذار 2022 - 06:38
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وقفة للعسكريين المتقاعدين أمام الإدارة العامة لمصرف blc

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Lebanon News
نفذ العسكريون المتقاعدون وقفة أمام الإدارة العامة لمصرف blc وأمام فروعه كافة في مختلف المناطق اللبنانية وذلك للمطالبة برفع كل شكل من أشكال السقوف او القيود عن المعاشات اضافة إلى دفع كامل المساعدة الاجتماعية المستحقة لهم من دون تجزئة.
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