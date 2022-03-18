وقفة للعسكريين المتقاعدين أمام الإدارة العامة لمصرف blc

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LBCI News Lebanon

نفذ العسكريون المتقاعدون وقفة أمام الإدارة العامة لمصرف blc وأمام فروعه كافة في مختلف المناطق اللبنانية وذلك للمطالبة برفع كل شكل من أشكال السقوف او القيود عن المعاشات اضافة إلى دفع كامل المساعدة الاجتماعية المستحقة لهم من دون تجزئة.