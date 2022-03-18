أخبار لبنان
18 آذار 2022 - 06:38
18/03/2022 06:38:33
وقفة للعسكريين المتقاعدين أمام الإدارة العامة لمصرف blc
وقفة للعسكريين المتقاعدين أمام الإدارة العامة لمصرف blc
Lebanon, news ,lbci ,أخبار وقفة,blc,وقفة للعسكريين المتقاعدين أمام الإدارة العامة لمصرف blc
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
نفذ العسكريون المتقاعدون وقفة أمام الإدارة العامة لمصرف blc وأمام فروعه كافة في مختلف المناطق اللبنانية وذلك للمطالبة برفع كل شكل من أشكال السقوف او القيود عن المعاشات اضافة إلى دفع كامل المساعدة الاجتماعية المستحقة لهم من دون تجزئة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
blc
وقفة
إقرأ أيضاً