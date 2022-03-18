اجتماع في مطرانية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك في زحلة للبحث في موضوع الامن الغذائي

الإعلان

بدعوة من رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك عقد اجتماع في مطرانية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك في زحلة شارك فيه اساقفة زحلة والبقاع ابراهيم مخايل ابراهم، جوزف معوض، انطونيوس الصوري وبولس سفر، وزير الصناعة جورج بوشكيان والنواب ميشال ضاهر، جورج عقيص، سليم عون، وإدي دمرجيان، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود ورئيس بلدية زحلة المعلقة المهندس اسعد زغيب، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل للبحث بالاوضاع العامة في لبنان وفي زحلة والبقاع وخاصة تداعيات الحرب بين روسيا واوكرانيا والأزمة الاقتصادية والاجتماعية وجائحة كوفيد 19 على موضوع الأمن الغذائي في مدينة زحلة وقضائها، وبعد التداول أتخذ المجتمعون التوصيات التالية:1-تشكيل لجنة متابعة للأمن الغذائي في زحلة من ممثلين عن اساقفة زحلة والبقاع ومحافظة البقاع ووزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد وبلدية زحلة المعلقة والبلديات للمتابعة اليومية والدورية لحاجات مدينة زحلة وقضائها.2-استثمار اراضي الابرشيات والاوقاف والرعايا والرهبانيات والبلديات عبر زيادة المساحات المزروعة واستصلاح الاراضي الغير زراعية لزيادة انتاج الخضار والحبوب والاعلاف بغية تأمين الغذاء لأهالي زحلة والبقاع والمواد الأولية للمصانع الغذائية والاعلاف للمزًارع3-التواصل مع الهيئات والمنظمات الاهلية والمتوسطية والدولية للتمويل والاستثمار لتحقيق الامن الغذائي4-التواصل مع الجاليات اللبنانية والاغتراب والانتشار اللبناني لتأمين المساعدات اللازمة الضرورية5-اعداد خطة استراتيجية من قبل البلديات والرعايا والجمعيات والاندية بمواكبة الوزارات المختصة بغية التكامل بين المجتمع الاهلي والمدني والدولة اللبنانية.6-ربط المزارعين مع الصناعيين لتسويق وتصريف انتاجهم وتطوير سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة وإزالة العوائق أمام الصادرات اللبنانية.