أخبار لبنان 18 آذار 2022 - 07:49 18/03/2022 07:49:31 اضراب المصارف سيؤثر على توزيع المشتقات النفطية... ماذا قال شماس للـLBCI؟

اضراب المصارف سيؤثر على توزيع المشتقات النفطية... ماذا قال شماس للـLBCI؟

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LBCI News Lebanon

اضراب المصارف يومي الاثنين والثلاثاء سيؤثر حكما على اكثر من قطاع فماذا سيحل بموضوع توزيع المشتقات النفطية ولاسيما البنزين. فماذا قال رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للـLBCI؟ الإعلان

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