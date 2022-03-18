جلسة خاصة لمجلس الوزراء السبت لبحث المستجدات القضائية الأخيرة

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LBCI News Lebanon

يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة السبت 19 آذار في السراي الكبير للبحث في المستجدات القضائية الأخيرة وذلك الساعة العاشرة من قبل الظهر.