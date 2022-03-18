أخبار لبنان
18 آذار 2022 - 08:15
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جلسة خاصة لمجلس الوزراء السبت لبحث المستجدات القضائية الأخيرة

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جلسة خاصة لمجلس الوزراء السبت لبحث المستجدات القضائية الأخيرة
Lebanon News
يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة السبت 19 آذار في السراي الكبير للبحث في المستجدات القضائية الأخيرة وذلك الساعة العاشرة من قبل الظهر.
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