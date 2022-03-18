أخبار لبنان
18 آذار 2022 - 08:15
18/03/2022 08:15:36
جلسة خاصة لمجلس الوزراء السبت لبحث المستجدات القضائية الأخيرة
جلسة خاصة لمجلس الوزراء السبت لبحث المستجدات القضائية الأخيرة
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LBCI News Lebanon
يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة السبت 19 آذار في السراي الكبير للبحث في المستجدات القضائية الأخيرة وذلك الساعة العاشرة من قبل الظهر.
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