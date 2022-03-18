إجتماع بعبدا: دعوة الولايات المتحدة للإستمرار في جهودها لاستكمال مفاوضات الترسيم وفقًا لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والإستقرار في المنطقة

الإعلان

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجتماعًا ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تم خلاله درس الإقتراح الذي سلمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.وتم خلال الإجتماع عرض نتائج ما توصلت إليه اللجنة التقنية التي درست إقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة إدارة قطاع البترول.وعرض المجتمعون الملاحظات والإستفسارات حول الإقتراح بهدف الوصول إلى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية.وبعد النقاش، تقرر دعوة الولايات المتحدة الأميركية إلى الإستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقًا لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والإستقرار في المنطقة.وشدد المجتمعون على أن هذا الملف وطني بإمتياز ويجب أن يبقى بعيدًا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائلة منها.وأفادت معلومات للـLBCI بأن الإجتماع قرر أن بت مسألة ترسيم الحدود البحرية يتم في اجتماعات الناقورة غير المباشرة وأن إقتراح هوكشتاين يمكن أن يكون واحدًا من الأفكار المطروحة على الطاولة رغم أنه ليس لصالح لبنان، لكن لا يمكن الذهاب للمفاوضات من أجل تكريس الإتفاق على هذا الإقتراح.وأشارت إلى أن الجانب اللبناني سيبلغ الأميركيين بالقرار المتعلق باقتراح هوكشتاين.