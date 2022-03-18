أخبار لبنان
18 آذار 2022 - 09:14
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"الوطني الحر" يدعو كل من اتهم وزارء التيار بالتقصير والسرقة والفساد في قطاع الكهرباء إلى مناظرة علنية

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Lebanon News
تحت شعار "مناظرة مش تنظير"، دعى التيار الوطني الحر كل من اتهم وزارء التيار بالتقصير والسرقة والفساد في قطاع الكهرباء إلى مناظرة علنية يوم 31 آذار يشارك فيها كل من الوزيرين السابقين ندى البستاني وسيزار ابي خليل.
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