أخبار لبنان 18 آذار 2022 - 09:14 18/03/2022 09:14:00 "الوطني الحر" يدعو كل من اتهم وزارء التيار بالتقصير والسرقة والفساد في قطاع الكهرباء إلى مناظرة علنية

"الوطني الحر" يدعو كل من اتهم وزارء التيار بالتقصير والسرقة والفساد في قطاع الكهرباء إلى مناظرة علنية

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تحت شعار "مناظرة مش تنظير"، دعى التيار الوطني الحر كل من اتهم وزارء التيار بالتقصير والسرقة والفساد في قطاع الكهرباء إلى مناظرة علنية يوم 31 آذار يشارك فيها كل من الوزيرين السابقين ندى البستاني وسيزار ابي خليل. الإعلان

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