شقير إستقبل السفير المصري وبحثا في تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية

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إستقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وتناول البحث العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان لا سيما الإقتصادية والإجتماعية.وأكد شقير "عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان ومصر، منوهًا بدورها الرائد تجاه لبنان ووقوفها الدائم إلى جانبه بخاصة في مواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية وإنفجار مرفأ بيروت وكذلك السعي لمده بالغاز المصري لزيادة إنتاج الكهرباء".ولفت شقير الى أن "البحث تطرق أيضًا إلى موضوع الأمن الغذائي وسبل مساعدة لبنان في حماية الأمن اللبنانيين الغذائي لا سيما في ما خص بعد المنتجات الزراعية الأساسية"، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع سيكون مدار متابعة بين الطرفين".كما تناول البحث تعزيز العلاقات الإقتصادية سيما بين القطاع في البلدين.وأشار شقير إلى أنه "تم الإتفاق على زيارة وفد إقتصادي من القطاع الخاص اللبناني إلى مصر في حزيران المقبل."من جهته، نوه السفير علوي باللقاء مع شقير وبالأفكار التي تم طرحها خلال الإجتماع، مؤكدًا "وقوف مصر الدائم إلى جانب لبنان ومساندته في كل قضاياه وعلى مختلف المستويات، متمنيًا خروج لبنان سريعًا من أزمته الإقتصادية واستعادة عافيته للعودة إلى لعب دوره الرائد بين أشقائه العرب".