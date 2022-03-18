أخبار لبنان
18 آذار 2022 - 09:47
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بو حبيب بحث والمستشارة الدولية لحقوق ذوي الحاجات الخاصة في سبل تحسين وضعهم

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بو حبيب بحث والمستشارة الدولية لحقوق ذوي الحاجات الخاصة في سبل تحسين وضعهم
Lebanon News
إستقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب المستشارة الخاصة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة سارة منقارة، وبحث معها في أوضاع ذوي الحاجات الخاصة في لبنان والعمل على تحسين وضعهم وإدخالهم في سوق العمل ودمجهم في المجتمع.
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