أخبار لبنان
18 آذار 2022 - 10:17
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خروج ويليام نون وبيتر بو صعب بعد مثولهما للتحقيق أمام أمن الدولة

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خروج ويليام نون وبيتر بو صعب بعد مثولهما للتحقيق أمام أمن الدولة
Lebanon News
خرج ويليام نون وبيتر بو صعب بعد مثولهما للتحقيق أمام أمن الدولة.

وقال نون إن "ما كتب على الجدران كان ردة فعل على وعود الوزير، ولنا الحق بالتعبير عما يحدث، ونطالب بالتحقيق ومحاكمة كل من هو متهم بجريمة إنفجار مرفأ بيروت".
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