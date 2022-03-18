أخبار لبنان
18 آذار 2022 - 10:21
Back

وزير العدل بحث والسفيرة الأميركية في تمويل مشاريع لقصور العدل

وزير العدل بحث والسفيرة الأميركية في تمويل مشاريع لقصور العدل Lebanon, news ,lbci ,أخبار السفيرة الأميركية,وزير العدل,وزير العدل بحث والسفيرة الأميركية في تمويل مشاريع لقصور العدل
episodes
وزير العدل بحث والسفيرة الأميركية في تمويل مشاريع لقصور العدل
Lebanon News
إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا. وتم عرض لشؤون عامة قضائية ومشاريع التعاون بين البلدين.
 
كما تم التداول في الإجتماع المطول بين فريق الوزارة والسفيرة شيا والوفد المرافق في المشاريع التي يتم تمويلها لصالح وزارة العدل وهي بإشراف من الوزارة من قبل INL مكتب قضايا المخدرات وإنفاذ القانون. 
الإعلان
 
ومن هذه المشاريع:
- مشروع تحديث قاعات المحاكم بتجهيزات لإجراء الإستجوابات الإلكترونية عن بعد للموقوفين في القضايا الجزائية
- مشروع الأرشفة الإلكترونية والورقية لملفات المحكمة التمييزية 
- مشروع تعزيز التعاون المتبادل القانوني في القضايا الجزائية لا سيما منها الجريمة المنظمة العابره للحدود و في مجال قضايا المخدرات والإتجار بالبشر
 
من جهتها، أثنت السفيرة على الإنجازات التي حققتها وزارة العدل في مجال مكافحة المخدرات وموضوع الإرهاب.
 
وعلى صعيد آخر، أسفت شيا لما تعرض له وزير العدل من قبل البعض، معتبرة أن اللجوء إلى الطرق التي تستهدف شخص الوزير وعائلته لا تخدم الحقوق.
الإعلان
إقرأ أيضاً