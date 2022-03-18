الحلبي تابع مع كلاسيرا التحضيرات لإطلاق منصة التعليم الرقمي

إجتمع وزير التربية عباس الحلبي مع مدير الشراكات الاستراتيجية في مؤسسة كلاسيرا للتعليم الذكي شاكراً اياه على الهبة المقدمة إلى وزارة التربية بوضع خدماتها مجانا لدعم المدارس الرسمية لسنتين، من اجل اطلاق المنصة الوطنية للوزارة لأتمتة أنشطة التعلم وإدارة المحتوى التربوي الرقمي الذي أعده المركز التربوي للبحوث والإنماء، واصبح في متناول المعلمين والمتعلمين بما يحقق إخراج جيل قادر على استثمار التكنولوجيا في التعليم ومجاراة الدول المتقدمة.

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كما أعلن الوزير إطلاق المنصة الوطنية بصورة علنية سوف يتم في وقت قريب بعد إنجاز التجارب على عينة مختارة من المدارس.