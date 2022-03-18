نصرالله ينفي ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

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نفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله نفيا قاطعا "ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا"، مؤكدا انه لم "يذهب احد من "حزب الله"، لا مقاتل ولا خبير، إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب"، وقال: "كل ما أثير شائعات وأكاذيب".واشار السيد نصرالله في كلمة له، بذكرى تأسيس "كشافة الإمام المهدي" الى انه "يجب الإستفادة من العبر التي تنتجها الحروب"، وقال: "يجب إنشاء لجنة دراسة مثل باقي دول العالم التي شكلت لجان طوارئ لمتابعة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية".واوضح أنه "على الدولة اللبنانية والحكومة انشاء هيئة طوارئ تتعلق بالحاجيات الأساسية كالخبز والقمح والمشتقات النفطية".