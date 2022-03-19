مجلس أساقفة زحلة والبقاع: استمرار دعم التعليم المسيحي

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عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع إجتماعه الدوري في مطرانية سيدة النجاة- زحلة، حيث عرضت المسؤولة عن تنسيق التعليم المسيحي في زحلة ليزا القارح، صعوبات تلاميذ المدارس الرسمية الذين تلقوا مادة التعليم المسيحي عن بعد، واكَّدت ان "كتاب التعليم المسيحي أعطي مجانا كالعادة لتلاميذ الصفوف الإبتدائية والمتوسطة"، وطلبت من الأساقفة متابعة عملهم في دعم معاشات الأساتذة.بدورهم بحث المطارنة مواضيع جدول الأعمال خصوصا موضوع التعليم المسيحي، وتطرقوا الى موضوع معلمي التعليم المسيحي في المدارس الرسمية الذين تعبوا في هذه المرحلة الصعبة التي انعكست على حياتهم وعلى مستوى تلاميذهم، وأكدوا "الاستمرار بدعم المتطلبات المادية للمعلمين قدر المستطاع انسجاما مع تغيرات الوضع الإقتصادي وتقلبات الوضع المالي"، وتمنوا أن "ينهض لبنان من ازمات الأوضاع العامة"، راجين ان "يتزامن ذلك مع خشبة الخلاص عيد قيامة يسوع المسيح".