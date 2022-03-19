أخبار لبنان
19 آذار 2022 - 04:53
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سمير الضاهر للـLBCI: الهشاشة في لبنان هي "دولرة" الاقتصاد وهناك 103 مليارات دولار حقوق للمودعين

سمير الضاهر للـLBCI: الهشاشة في لبنان هي "دولرة" الاقتصاد وهناك 103 مليارات دولار حقوق للمودعين Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, سمير الضاهر,مستشار ميقاتي,
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سمير الضاهر للـLBCI: الهشاشة في لبنان هي &quot;دولرة&quot; الاقتصاد وهناك 103 مليارات دولار حقوق للمودعين
Lebanon News
رأى المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة سمير الضاهر أن الأزمة المصرفية هي أزمة على صعيد كل القطاع، لافتاً الى أن تعثر القطاع المصرفي ادى الى فقدان حقوق المساهمين". 

ولفت الضاهر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أنّ "المبلغ الموجود من أموال المدوعين، 103 مليارات دولار، وهذه حقوق للمودعين"، موضحًا أنّ "قسمًا كبيرًا منهم غير متواجد في المصارف، وهناك 86 مليار دولار في مصرف لبنان".
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ورأى أنّ "الدولة التي تتعامل بعملتها، يمكنها أن تؤمن السيولة، لكن الهشاشة في لبنان، هي دولرة الاقتصاد"، مؤكداً أنّ الجميع مسؤول عن واقع الأزمة المالية.
 
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