سمير الضاهر للـLBCI: الهشاشة في لبنان هي "دولرة" الاقتصاد وهناك 103 مليارات دولار حقوق للمودعين

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رأى المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة سمير الضاهر أن الأزمة المصرفية هي أزمة على صعيد كل القطاع، لافتاً الى أن تعثر القطاع المصرفي ادى الى فقدان حقوق المساهمين".ولفت الضاهر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أنّ "المبلغ الموجود من أموال المدوعين، 103 مليارات دولار، وهذه حقوق للمودعين"، موضحًا أنّ "قسمًا كبيرًا منهم غير متواجد في المصارف، وهناك 86 مليار دولار في مصرف لبنان".ورأى أنّ "الدولة التي تتعامل بعملتها، يمكنها أن تؤمن السيولة، لكن الهشاشة في لبنان، هي دولرة الاقتصاد"، مؤكداً أنّ الجميع مسؤول عن واقع الأزمة المالية.