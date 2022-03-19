عون: سأواصل العمل في ما تبقى من ولايتي لرفع الغبن والعدالة

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أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنه سعى طوال السنوات التي انقضت من عهده، لرفع الظلم عن المواطنين وإحقاق الحق والمساواة بين اللبنانيين، والمناطق كافة، لافتا الى انه تمكن من تحقيق ذلك في الكثير من المسائل التي كانت ترهق المواطنين، فيما تعثر الأمر في مسائل أخرى.وقال: "سأواصل العمل في ما تبقى من ولايتي لرفع الغبن والعدالة، على أمل أن يلقى عملي التجاوب المطلوب من مجلس النواب والحكومة".وشدد على أن الظروف الصعبة التي مرت على لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، حالت من دون إنجاز الكثير من المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق، لكن كل المخططات اللازمة لها موجودة، ويمكن تنفيذها فور استعادة اقتصاد لبنان عافيته.كلام الرئيس عون جاء أمام وفد من المواطنين الذين استرجعوا أملاكهم وعقاراتهم في ما يعرف بمشروع "ايكوشار" بعد رفع مجلس الوزراء، بطلب من الرئيس عون، الإشارات العقارية عنها والتي كانت مفروضة منذ العام 1966، والمتعلقة بمشروع الأوتوستراد الدائري الذي كان اقترحه من ضمن التخطيط المدني لبيروت المهندس الفرنسي ايكوشار. وضم الوفد، النائب ادي معلوف والنائب السابق نبيل نقولا وعددا من رؤساء البلديات والمختارين والفاعليات في البلدات التي يشملها المشروع.