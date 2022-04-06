أخبار لبنان
06 نيسان 2022 - 07:51
06/04/2022 07:51:00
ما هي آخر مستجدات أزمة القمح؟
ما هي آخر مستجدات أزمة القمح؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار أزمة القمح,مستجدات,ما هي آخر مستجدات أزمة القمح؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
لبنان أمام أزمة قمح تتنظر إيجاد الحلول المناسبة. فمع إشتراط مصرف لبنان توقيع الحكومة على بند الإستقراض الذي رحل إلى هيئة التشريع والإستشارات، أصبح هناك صعوبة في تأمين إعتمادات الإستيراد في وقت وصلت باخرة تبين أن القمح فيها تعفن بفعل الطقس.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
مستجدات
أزمة القمح
إقرأ أيضاً