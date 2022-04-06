أخبار لبنان
06 نيسان 2022 - 07:51
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ما هي آخر مستجدات أزمة القمح؟

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Lebanon News
لبنان أمام أزمة قمح تتنظر إيجاد الحلول المناسبة. فمع إشتراط مصرف لبنان توقيع الحكومة على بند الإستقراض الذي رحل إلى هيئة التشريع والإستشارات، أصبح هناك صعوبة في تأمين إعتمادات الإستيراد في وقت وصلت باخرة تبين أن القمح فيها تعفن بفعل الطقس.
 
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