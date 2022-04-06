إعتصام لطلاب الـLAU إحتجاجًا على الأقساط

شهدت الجامعة اللبنانية الأميركية إعتصامًا في فرع جبيل كما في بيروت، وذلك إحتجاجًا من الطلاب على قرار إدارة الجامعة بتقاضي الأقساط الجامعية بالدولار الأميركي إبتداء من الفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023.