أخبار لبنان
06 نيسان 2022 - 08:03
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إعتصام لطلاب الـLAU إحتجاجًا على الأقساط

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Lebanon News
شهدت الجامعة اللبنانية الأميركية إعتصامًا في فرع جبيل كما في بيروت، وذلك إحتجاجًا من الطلاب على قرار إدارة الجامعة بتقاضي الأقساط  الجامعية بالدولار الأميركي إبتداء من الفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023.
 
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