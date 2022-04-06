أخبار لبنان
06 نيسان 2022 - 08:03
06/04/2022 08:03:00
إعتصام لطلاب الـLAU إحتجاجًا على الأقساط
إعتصام لطلاب الـLAU إحتجاجًا على الأقساط
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LBCI News Lebanon
شهدت الجامعة اللبنانية الأميركية إعتصامًا في فرع جبيل كما في بيروت، وذلك إحتجاجًا من الطلاب على قرار إدارة الجامعة بتقاضي الأقساط الجامعية بالدولار الأميركي إبتداء من الفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023.
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