دريان بحث مع سفير إندونسيا في العلاقات بين البلدين والتقى وفدًا من حماس

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إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدًا من مجلس النواب الإقليمي الإندونيسي برئاسة الدكتور محيي الدين ضم: أعضاء المجلس الدكتور تامسيل لينرونج، القس فيرناندو سيناغا، يرافقهم السفير الإندونيسي في لبنان هاجريانتو طهاري، والمستشار السياسي بالسفارة أديللا فيراسة.وجرى البحث حول توطيد العلاقات وسبل التعاون بين إندونيسيا ولبنان، بخاصة مع دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، وتكثيف التعاون في المستقبل القريب في مجالات عدة لا سيما الإقتصادية والدينية والثقافية.واستقبل مفتي الجمهورية وفدًا من حركة حماس الذي قدم له التهاني بشهر رمضان المبارك، وتم تداول الشؤون الإسلامية وأوضاع الفلسطينيين في لبنان.