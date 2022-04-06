أخبار لبنان
06 نيسان 2022 - 06:57
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وزير الزراعة وميقاتي بحثا في خطة المباشرة بزراعة القمح الطري

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وزير الزراعة وميقاتي بحثا في خطة المباشرة بزراعة القمح الطري
Lebanon News
بحث وزير الزراعة عباس الحاج حسن مع رئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي في خطة المباشرة بزراعة القمح الطري، لزوم صناعة الخبز في سهول البقاع وعكار ومرجعيون -الخيام، وفي عدد من المناطق اللبنانية.
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