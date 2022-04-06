وزير الزراعة وميقاتي بحثا في خطة المباشرة بزراعة القمح الطري

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LBCI News Lebanon

بحث وزير الزراعة عباس الحاج حسن مع رئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي في خطة المباشرة بزراعة القمح الطري، لزوم صناعة الخبز في سهول البقاع وعكار ومرجعيون -الخيام، وفي عدد من المناطق اللبنانية.