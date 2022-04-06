السنيورة زار عوده مع وفد "لائحة بيروت تواجه": لم يعد يمكن أن تستمر الدولة رهينة الدويلة

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اطلع الرئيس فؤاد السنيورة، مطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة، على برنامج وعمل لائحة "بيروت تواجه" ، وقال السنيورة: "كل الجهود يجب أن تتوجه فعليا بأن يدرك الجميع أن الخروج من هذا المأزق يأتي بداية من خلال قيام اللبنانيين بالتعبير عن رأيهم عبر المشاركة بكثافة في هذه الإنتخابات ولا سيما في مدينة بيروت، ولم يعد يمكن أن تستمر الدولة رهينة الدويلة".وتابع: "الكثير من الأمور أدت إلى مزيد من الهشاشة والتفلت الداخلي بحيث وصلنا إلى نقطة لم يعد فيها إمكانية للحفاظ على التوازنات الصحيحة الداخلية في لبنان، ولا أيضا الحفاظ على التوازنات الصحيحة في علاقات لبنان الخارجية، مما أدى إلى تضييع الفرص وتحديدا العلاقات الصحيحة التي يجب أن تربط لبنان بأشقائه العرب".وعما إذا كان حصل على مباركة عودة في ما يتعلق باللائحة، قال الرئيس السنيورة: "في كل مرة نزور سيدنا المطران نحصل على مباركته، ويشد على يدنا ويد رئيس اللائحة الدكتور قباني وهو من الذين يزورون سيادة المطران بشكل دوري".اما بالنسبة إلى ما يحكى عن محاولات لتطيير الإنتخابات، فقال: "يجوز أن يكون هناك جهة ما تعمل على تطيير الإنتخابات، لكن من جهتنا نحن نعمل وكأن الإنتخابات حاصلة غدا، وبالتالي نبذل كل الجهد اللازم للاستعداد لممارسة الدور الذي علينا أن نقوم به لأن الإنتخابات واجب على كل لبناني وحق له، ومن غير المسموح لأي جهة كانت أن مصادرة قرار اللبنانيين ومنعهم من ممارسة قرارهم الحر".