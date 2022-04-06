أخبار لبنان
06 نيسان 2022 - 10:51
06/04/2022 10:51:56
اجراءات جديدة متعلقة بالركاب القادمين الى لبنان اعتبارا من 10 نيسان
إليكم الاجراءات الجديدة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطيران المدني, اجراءات , القادمون إلى لبنان ,مطار بيروت ,إليكم الاجراءات الجديدة
LBCI News Lebanon
أصدر المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، تعميما الى جميع شركات الطيران العاملة في المطار حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان، اعتبارتا من 10 نيسان.
**للاطلاع على التعميم
إضغط هنا
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
مطار بيروت
القادمون إلى لبنان
اجراءات
الطيران المدني
إقرأ أيضاً