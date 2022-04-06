أخبار لبنان
06 نيسان 2022 - 10:51
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اجراءات جديدة متعلقة بالركاب القادمين الى لبنان اعتبارا من 10 نيسان

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اجراءات جديدة متعلقة بالركاب القادمين الى لبنان اعتبارا من 10 نيسان
Lebanon News
أصدر المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، تعميما الى جميع شركات الطيران العاملة في المطار حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان، اعتبارتا من 10 نيسان.

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