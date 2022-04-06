ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء: الانتخابات النيابية خطوة أساسية على طريق التغيير وستجري في موعدها

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ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء، ظهر اليوم، في السرايا الكبيرة، وشارك فيها جميع الوزراء، باستثناء وزير العدل هنري خوري، الذي تغيب بداعي السفر.ونقل وزير الإعلام زياد المكاري عن الرئيس ميقاتي قوله إن "سلسلة اجتماعات عقدت مع بعثة صندوق النقد الدولي حصل خلالها تقدم أساسي في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إبرامه مع الصندوق. المناقشات لا تزال مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط. وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع استكمال الاصلاحات المطلوبة من لبنان وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين وإصدار المراسيم المرتبطة بها."وأكّد ميقاتي، بحسب ما نقل المكاري، "أننا لن نستسلم وسنظل نعمل في سبيل وضع البلد على سكة التعافي، بالتعاون مع الجميع، وما قاله نائب رئيس الحكومة في هذا الصدد، كان يهدف إلى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب الذي نعيشه، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية."وأستغرب ميقاتي الضجة التي رافقت كلام سعادة الشامي، "وهي كانت مقصودة بهدف بث الذعر واليأس وتيئيس اللبنانيين أكثر فأكثر، لأن أساس المشكلة بدأ يوم تخلف لبنان عن دفع السندات المستحقة، فيما نحن في ورشة عمل مستمرة بهدف البحث في كيفية دفع كل الالتزامات الداخلية والخارجية" مؤكداً "أن وطننا يملك الكثير من الإمكانات والطاقات والقدرات التي تشكل حوافز وعوامل أساسية في النهوض من جديد، وهي تتطلب فقط أن نتعاون جميعا، خصوصا على صعيد الحكومة والمجلس النيابي، لإقرار ما يجب اقراره من خطوات وإصلاحات لدفع الأمور قدما إلى الأمام."وتطرق إلى ملف الانتخابات النيابية وفقاً لما أعلن المكاري، فقال ميقاتي: إن وزارة الداخلية ماضية في الخطوات الأساسية لإجراء هذا الاستحقاق في موعده، وبأفضل الظروف التي تؤمن نزاهة الاقتراع والحياد التام للدولة وأجهزتها. لقد وقعت هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين المرتبطة بتمويل العملية الانتخابية، بعدما وردتنا بالأمس من مجلس النواب الكريم، وأحلناها على رئاسة الجمهورية، وهي ستسلك بإذن الله، طريقها الى التنفيذ لإتمام هذا الاستحقاق. أما كلام التشكيك بحصول الانتخابات والحديث عن عراقيل ادارية ولوجستية قد تعيق اجراءه فهو مجرد كلام وتحليلات، فهذا الاستحقاق سيجري في موعده، لأنه يشكل أولا مطلبا لبنانيا وخطوة أساسية على طريق التغيير الذي ينشده اللبنانيون، وفرصة للشباب اللبناني ليعبر عن تطلعاته وطموحاته. كما أن هذا الاستحقاق يشكل أيضا مطلبا من جميع اصدقاء لبنان لأنه يشكل أحد أبرز وجوه الديموقراطية، وفرصة إضافية لدعم اساسي للبنان للنهوض بعد إنجاز هذا الاستحقاق، أيا كانت توجهات الناخبين والنتائج الانتخابية.كذلك، تناول ميقاتي "موضوع الأحداث الأمنية التي حصلت أخيرا في طرابلس، فشدد على وجوب ضبط الأمن، وطلب من وزير الداخلية والبلديات عقد اجتماع فرعي لمجلس الأمن في طرابلس واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. وكذلك في الموضوع الاجتماعي، طلب من الوزراء المختصين تكثيف عمل الأجهزة الرقابية لمكافحة الغلاء والاحتكار."